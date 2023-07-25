Владимирская область и Беларусь наращивают темпы сотрудничества.
С визитом в Борисове Минской...
Владимирская область и Беларусь наращивают темпы сотрудничества.
С визитом в Борисове Минской области находится делегация Петушинского района.
Глава администрации Александр Курбатов и председатель Борисовского районного исполнительного комитета Николай Карпович подписали соглашение о сотрудничестве. Направления взаимодействия - экономика, образование- развитие профильных классов, социальная сфера, фармацевтическое производство.
Выпуск медицинских препаратов налажен как в Петушинском, так и в Борисовском районах. А в сфере экономики флагманами станут Покровский пряник и Борисовский комбинат № 1. Обсудили стороны и взаимодействие районных предприятий, которые используют белорусские комплектующие и материалы. Обмениваясь опытом, руководители организаций смогут посещать учреждения города-побратИма.