Владимирская область и Беларусь наращивают темпы сотрудничества. С визитом в Борисове Минской...

Владимирская область и Беларусь наращивают темпы сотрудничества.С визитом в Борисове Минской области находится делегация Петушинского района.Глава администрации Александр Курбатов и председатель Борисовского районного исполнительного комитета Николай Карпович подписали соглашение о сотрудничестве. Направления взаимодействия - экономика, образование- развитие профильных классов, социальная сфера, фармацевтическое производство.Выпуск медицинских препаратов налажен как в Петушинском, так и в Борисовском районах. А в сфере экономики флагманами станут Покровский пряник и Борисовский комбинат № 1. Обсудили стороны и взаимодействие районных предприятий, которые используют белорусские комплектующие и материалы. Обмениваясь опытом, руководители организаций смогут посещать учреждения города-побратИма.