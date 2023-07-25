Представители автошкол предлагают включить модуль обучения автомототуристов и караванеров в список предоставляемых услуг.

Владимирские школы разработают курс контраварийного вождения и подготовки автотуристов. Об этом рассказали коллеги из «Российской газеты».Таким образом водитель сможет пройти доподготовку со своим же инструктором, отработать навыки экстремального вождения и получить документ о повышении квалификации.Автотуризм также требует дополнительных навыков вождения, поэтому нужна программа повышения квалификации. Представители автошкол предлагают включить модуль обучения автомототуристов и караванеров в список предоставляемых услуг.