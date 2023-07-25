Более 100 недоношенных младенцев весом от 500 грамм спасли врачи из владимирской ОДКБ за первые шесть месяцев 2023 года. Об этом сообщили в группе больницы в социальных сетях. Малыши окрепли,

Более 100 недоношенных младенцев весом от 500 грамм спасли врачи из владимирской ОДКБ за первые шесть месяцев 2023 года. Об этом сообщили в группе больницы в социальных сетях. Малыши окрепли, подросли, кушают и радуют родителей. С января этого года в перинатальном центре и в ОДКБ начали помогать самым глубоко недоношенным младенцам и малышам с болезнями