Более 100 недоношенных младенцев весом от 500 грамм спасли врачи из владимирской ОДКБ за первые шесть месяцев 2023 года. Об этом сообщили в группе больницы в социальных сетях. Малыши окрепли,
<a href="https://33live.ru/novosti/25-07-2023-vladimirskie-vrachi-spasli-bolee-100-nedonoshennyx-mladencev.html" target="_blank">Владимирские врачи спасли более 100 недоношенных младенцев</a> - Более 100 недоношенных младенцев весом от 500 грамм спасли врачи из владимирской ОДКБ за первые шесть месяцев 2023 года. Об этом сообщили в группе больницы в социальных сетях. Малыши окрепли,
[url=https://33live.ru/novosti/25-07-2023-vladimirskie-vrachi-spasli-bolee-100-nedonoshennyx-mladencev.html]Владимирские врачи спасли более 100 недоношенных младенцев[/url] - Более 100 недоношенных младенцев весом от 500 грамм спасли врачи из владимирской ОДКБ за первые шесть месяцев 2023 года. Об этом сообщили в группе больницы в социальных сетях. Малыши окрепли,