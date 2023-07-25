Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике завершились в Москве. Из столицы владимирские спортсмены привезли 6 медалей. Всего в соревнованиях участвовало свыше 500 спортсменов из 26

Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике завершились в Москве. Из столицы владимирские спортсмены привезли 6 медалей. Всего в соревнованиях участвовало свыше 500 спортсменов из 26 регионов страны. Воспитанники владимирской областной спортшколы по тяжелой атлетике показали высокий уровень мастерства. Матвей Федоров завоевал “золото”, “серебро” – у Антона Максимова, бронзовые медали получили Артём Глазков, Дмитрий Самойлов, Яна Тимофеева