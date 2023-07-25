Спасатели вместе с сотрудниками полиции провели рейд по дворам регионального центра и проверили, получится ли у пожарных оперативно подъехать к жилым зданиям.

Спасатели вместе с сотрудниками полиции провели рейд по дворам регионального центра и проверили, получится ли у пожарных оперативно подъехать к жилым зданиям. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Участники мероприятия посетили придомовые территории на улицах Юбилейной, Безыменского и на Суздальском проспекте и обнаружили, что дворы буквально под завязку заполнены личными автомобилями. Местами собственники установили шлагбаумы, что также затрудняет проезд.Кроме того, в одном из дворов Владимира владельцы решили радикальным способом перекрыть сквозное движение и поставили железные ворота с замком. На другой территории была обнаружена неправильно припаркованная и закрывающая проезд машина. Такое транспортное средство является препятствием на пути спецтехники и может быть убрано при помощи эвакуатора.