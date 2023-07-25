32-градусная жара заглянет во Владимирскую область на один день – в пятницу, 28 июля. Об этом стало известно из прогнозов Gismeteo и Яндекс Погода. Эта пятница обещает быть самым жарким летним днем

32-градусная жара заглянет во Владимирскую область на один день – в пятницу, 28 июля. Об этом стало известно из прогнозов Gismeteo и Яндекс Погода. Эта пятница обещает быть самым жарким летним днем за 2023 год. Столбик термометра поднимется до 32 градусов тепла. Но уже в субботу температура упадет до +25, а в воскресенье – до