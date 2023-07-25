Фестиваль пройдёт в это воскресенье, 30 июля, в Центральном парке. Гостей праздника ждёт этно-концерт, ремесленная ярмарка, национальные блюда кухонь мира и творческие мастер-классы. На

Фестиваль пройдёт в это воскресенье, 30 июля, в Центральном парке. Гостей праздника ждёт этно-концерт, ремесленная ярмарка, национальные блюда кухонь мира и творческие мастер-классы. На фонтанной площади парка мастера из Владимира и Владимирской области на «Ремесленном арт-маркете» продемонстрируют оригинальные изделия и сувениры ручной работы. Концерт, который развернётся на главной сцене парка, порадует зрителей выступлениями творческих коллективов