Во Владимире теперь будут останавливаться дополнительные поезда. Стало известно, что компания РЖД...

Во Владимире теперь будут останавливаться дополнительные поезда.Стало известно, что компания РЖД запустила дополнительный(е) комфортабельный поезд(а) №286Я/285Г с сообщением «Москва - Казань».В пути такой поезд делает остановки на станциях: Владимир, Дзержинск, Нижний Новгород, Канаш, Урмары и Зеленый Дол.Отправляется он из Москвы с Ярославского вокзала 25, 28 июля и 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 августа.На официальном сайте РЖД отмечается, что время отправления - 21:15.В Казань поезд прибывает уже на следующий день в 12:54.Поезд №285Г «Казань - Москва» отправляется 27, 30 июля и 4, 10, 16, 22, а также 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 августа.Время отправления поезда из Казани в 13:22. Уточняется, что в Москву поезд прибывает в 05:02.Фото: pxfuel.com