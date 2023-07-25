Во Владимире торжественно наградят лучших следователей. Сегодня свой профессиональный праздник...

Во Владимире торжественно наградят лучших следователей.Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов следствия. 25 июля 1713 года Петром Первым был издан указ о создании "следственной канцелярии, положившей начало следственной службе в нашей стране.Во Владимире состоится торжественное награждение лучших представителей профессии. Оно пройдет в пятницу в 15 часов. Запланировано участие губернатора Александра Авдеева.