Во Владимирской области 13-летний подросток пострадал от самострела. Информацию ГТРК Владимир...

Во Владимирской области 13-летний подросток пострадал от самострела.Информацию ГТРК "Владимир" подтвердили в УМВД по Владимирской области.По предварительным данным, 13-летний подросток из Киржача пострадал в результате разрыва самодельного огнестрельного устройства.В результате, оказались сломаны несколько пальцев на его руке.Сообщается, что его срочно доставили в московскую клинику для проведения экстренной операции.Ведется проверка, все обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.Фото: https://www.pxfuel.com