Во Владимирской области 13-летний подросток пострадал от самострела.
Информацию ГТРК Владимир...
Во Владимирской области 13-летний подросток пострадал от самострела.
Информацию ГТРК "Владимир" подтвердили в УМВД по Владимирской области.
По предварительным данным, 13-летний подросток из Киржача пострадал в результате разрыва самодельного огнестрельного устройства.
В результате, оказались сломаны несколько пальцев на его руке.
Сообщается, что его срочно доставили в московскую клинику для проведения экстренной операции.
Ведется проверка, все обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.
Фото: https://www.pxfuel.com