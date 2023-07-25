Во Владимирской области Киржачский районный суд оставил без изменений приговор мужчине, убившему...

Во Владимирской области Киржачский районный суд оставил без изменений приговор мужчине, убившему свою родную мать.Напомним, ещё 8 марта 2023 года мужчина был признан виновным в совершении убийства собственной матери.Выяснилось, что в декабре 2022 года между осужденным и погибшей возник конфликт. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.В порыве ярости сужденный нанес потерпевшей руками и ногами не менее 6 ударов по голове.Как сообщает Владимирский областной суд, смерть потерпевшей наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.В судебном заседании осужденный вину в совершенном преступлении признал полностью. Мужчина признался, что не ожидал таких трагических последствий.Тогда суд назначил обвиняемому 8 лет лишения свободы. Но защитник осужденного с приговором не согласился.И вот, Владимирский областной суд сообщает:«… 18 июля 2023 года судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда приговор суда первой инстанции в части квалификации действий осужденного, вида и размера назначенного наказания оставлен без изменения».Читайте также:«Во Владимирской области вынесен приговор мужчине за убийство своей матери по неосторожности»: https://vladtv.ru/incidents/143321/«Во Владимирской области сын в пьяном угаре насмерть забил свою мать»: https://vladtv.ru/incidents/143173/Во Владимирской области мужчина признался в убийстве матери:https://vladtv.ru/incidents/139714/Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области, Архив ГТРК «Владимир»