Во Владимирской области ликвидируют по сто квадратных метров ям на дорогах за сутки. Сто...

Во Владимирской области ликвидируют по сто квадратных метров ям на дорогах за сутки.Сто квадратных метров в сутки. Такой объем локальных дорожных повреждений ликвидируют специалисты и техника муниципального "Центра управления городскими дорогами".Работы ведутся практически круглосуточно, во всех микрорайонах, включая присоединенные территории. Сегодня, например, машины работали на улице Усти-на-Лабе.Проблемные участки, требующие ремонта, выявляются в ходе мониторинга, который проводят городские службы, либо на повреждения дорожникам указывают сами жители.В теплое время года работы по выравниванию поверхности выполняются струйно-инъекционным методом. Сначала неровность очищают, выдувая из нее пыль и грязь, затем наносят тонкий слой водно-битумной эмульсии и сверху укладывают мелкофракционный чёрный щебень. Этот способ позволяет быстро ликвидировать небольшие повреждения дорожного покрытия и предотвращает появление более серьезных проблем, связанных с разрушением асфальтового полотна.В мэрии напоминают: жители города могут сообщать о дефектах на дорогах через портал "Владимир - это мы". И там же получать отчеты об устранении проблем.Дмитрий Фролов, начальник службы ручной и механизированной уборки "ЦУГД":- В ЦГД есть две машины такого плана, производительность их порядка 100 квадратных метров за смену. Работаем мы "7 на 24", то есть две машины работает у нас семь дней в неделю.Алексей Алекин, представитель пресс-службы администрации г.Владимира:- Кроме этого, у нас ведется и капитальный ремонт дорог. В частности, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" у нас в этом году выполнен ремонт семи крупных объектов.