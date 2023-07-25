Во Владимирской области люди живут в доме с рухнувшими потолками. В селе Павловское Суздальского...

Во Владимирской области люди живут в доме с рухнувшими потолками.В селе Павловское Суздальского района жители сразу четырех домов на улице Центральной страдают от плесени, постоянных протечек.. И вкладывают собственные средства в дом, которому осталось всего-ничего. У прокуратуры есть вопросы к местному главе. Репортаж Анастасии Сахаровой.- Сколько показывает?-60!Столько лет дому на улице Центральной. И столько же сантиметров - глубина трещины, которая рассекла здание пополам.Тигран Абраамян, житель дома №47 по улице Центральной, с.Павловское Суздальского района:- Трясет вот так.. Когда дорогу делали. Ощущение, будто землетрясение. Потом пришли эти маляры делать. Открыли, а там трещина вся.Она появилась после работ по расширению суздальской трассы, которая вскоре будет проходить фактически под окнами. Однако и до этого дома страдали, рассказывает Ольга Колотнева. Одну из комнат в ее квартире заливало трижды. Сейчас она не жилая. Сырые стены, плесень и пол, который расходится под ногами.- Проводка, всё гнилое.. Мы как могли ремонтировали, красили. Пока возможность была, я всегда на двух работах работала. Чтобы чего-то хватало.За 60 лет капитального ремонта не было ни разу. Гниль - и на крыше и в подвале. В трех верхних квартирах из четырех уже рухнули потолки. Семье Александры Дашкевич пришлось вложиться, чтобы устранить последствия халатности управляющей компании. Которая, к слову, собирает кругленькие суммы за ремонт.Александра Дашкевич, жительница дома №47 по улице Центральной, с.Павловское Суздальского района:- Балки промокли, сгнили. И так он обвалился в середину. Не весь потолок, а прогнулся, и на нем балки повисли. И вся грязь - нам на кухню.В 90 годы эти четыре дома на улице Центральной принадлежали совхозу. В них были швейная фабрика и цех. Позже здания перешли на баланс Суздальского района, а перед этим директор совхоза выписал акт, в котором говорилось следующее...Любовь Назарова, жительница дома №45 по улице Центральной, с.Павловское Суздальского района:- Эти дома непригодны для постоянного проживания. И после расселения их обязаны были снести. -Это какой год?- 88 год. Но тишина! Через 11 лет нас приняли вновь как хорошие квартиры. И будьте довольны и живите как "извините меня".- Квартиры уже, грубо сказать, срачные. Глядеть невозможно.Вместо этих домов планировались новостройки. Но дом относительно стойко переживает потрясения. Хотя даже двери в подъезде не соответствуют нормам.- Вот смотрите, как люди заходят и как выходят. Двери вообще не фиксируются, они не габаритные.В 2022 году администрация Павловского сельского поселения провела экспертизу, но аварийным дом тогда не признали. Жители обратились в районную прокуратуру. Оказалось, что местные чиновники не привлекли к экспертизе специальную комиссию.Татьяна Логинова, старший помощник прокурора Владимирской области:- Прокурор посчитал такое проведение порядка незаконным. Вследствие чего внесено представление главе администрации сельского поселения с требованием провести повторное обследование указанных домов.Если экспертиза всё же признает дома аварийными, то у жильцов появится надежда. А пока приходится ходить в собственном доме на цыпочках. В опаске, что поедут либо крыша, либо пол.Анастасия Сахарова. Андрей Беляков. Вести-Владимир.