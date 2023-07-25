Во Владимирской области мужчина до смерти избил свою подругу, назвавшую его чужим...

Во Владимирской области мужчина до смерти избил свою подругу, назвавшую его чужим именем.Прокурором Гороховецкого района установлено, что вечером 7 мая (2023 года) обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не застал дома сожительницу.Мужчина нашел ее пьяной на лужайке города Гороховца, а далее за руки и за ноги "доволок до квартиры".Услышав от женщины имя другого, он в порыве ревности, обиды и злости нанес ей более 60 ударов кулаками (и ногами) по голове, лицу и телу.От полученных травм пострадавшая скончалась на месте трагедии.Уголовное дело направлено в Гороховецкий районный суд, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.Фото: https://www.pxfuel.com