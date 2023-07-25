Во Владимирской области мужчина до смерти избил свою подругу, назвавшую его чужим...
Во Владимирской области мужчина до смерти избил свою подругу, назвавшую его чужим именем.
Прокурором Гороховецкого района установлено, что вечером 7 мая (2023 года) обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не застал дома сожительницу.
Мужчина нашел ее пьяной на лужайке города Гороховца, а далее за руки и за ноги "доволок до квартиры".
Услышав от женщины имя другого, он в порыве ревности, обиды и злости нанес ей более 60 ударов кулаками (и ногами) по голове, лицу и телу.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте трагедии.
Уголовное дело направлено в Гороховецкий районный суд, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.
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