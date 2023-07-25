Во Владимирской области планируется открытие Центра культурного развития. В Вязниках ровно через...

Во Владимирской области планируется открытие Центра культурного развития.В Вязниках ровно через год планируют открыть Центр культурного развития, сообщает губернатор Александр Авдеев.Объект начали возводить ещё в марте в микрорайоне Толмачёво. Площадка расчищена, коммуникации перенесены, вырыт котлован. Все в срок. На очереди - заливка фундамента. В будущем досуговом центре оборудуют зрительный зал на 300 мест, сцену, 3D-кинотеатр, гримёрки, кабинет звукозаписи, хореографический зал и помещения для кружков.