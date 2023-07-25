Во Владимирской области появится эконабережная в Муроме и пруд с зоной пляжа в парке Суздаля. Как...

Во Владимирской области появится эконабережная в Муроме и пруд с зоной пляжа в парке Суздаля.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, 24 июля во Владивостоке подвели итоги VIII Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды.В этом году на конкурс было представлено почти 500 проектов. Победителей назвал Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин.Владимирская область направляла на конкурс 6 проектов. И стало известно, что 2 из них получат федеральные гранты на реализацию.Это проекты «Парк им. 950-летия города Суздаля» (категория «Исторические поселения») и «Набережная реки Оки с Окским парком и прилегающей территорией» в округе Муром (категория «Малые города с численностью населения от 100 000 человек до 200 000 человек»).Напомним, Парк (в Суздале) планируют разделить на несколько зон. Будет входная аллея и площадь со сценой, детская площадка, главная прогулочная аллея, велодорожка по всей территории, пруд с зоной пляжа и пирса с навесами, грушевый и «дождевой» сады.Что касается Мурома, то проект охватывает Окский парк, часть набережной и Николо-Зарядский овраг. Аттракционы и смотровая площадка останутся, но появятся — шахматная площадка, летняя эстрада с амфитеатром и фонтаны.Известно, что «эконабережная» с родниками и мини-водопадами дополнена пешеходными дорожками и "терренкурами" для пробежек летом и для лыжных прогулок зимой. Проект включает и озеленение территории.Для реализации проектов - победителей Муром получил грант в размере 105,2 млн рублей, а Суздаль – 65,8 млн рублей.Отличная новость, учитывая, что во Владимирской области уже реализовано 6 проектов (победителей конкурса в предыдущие годы), а именно: «Площадь купцов Соловьевых» в Киржаче, «Площадь у Торговых рядов» в Юрьеве-Польском, «Набережная реки Судогды, ул. Ленина» в Судогде, «От моста до моста. Набережная реки Горелый крест» в Струнино и др.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области