Во Владимирской области появится эконабережная в Муроме и пруд с зоной пляжа в парке Суздаля.
Как...
Во Владимирской области появится эконабережная в Муроме и пруд с зоной пляжа в парке Суздаля.
Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, 24 июля во Владивостоке подвели итоги VIII Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды.
В этом году на конкурс было представлено почти 500 проектов. Победителей назвал Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин.
Владимирская область направляла на конкурс 6 проектов. И стало известно, что 2 из них получат федеральные гранты на реализацию.
Это проекты «Парк им. 950-летия города Суздаля» (категория «Исторические поселения») и «Набережная реки Оки с Окским парком и прилегающей территорией» в округе Муром (категория «Малые города с численностью населения от 100 000 человек до 200 000 человек»).
Напомним, Парк (в Суздале) планируют разделить на несколько зон. Будет входная аллея и площадь со сценой, детская площадка, главная прогулочная аллея, велодорожка по всей территории, пруд с зоной пляжа и пирса с навесами, грушевый и «дождевой» сады.
Что касается Мурома, то проект охватывает Окский парк, часть набережной и Николо-Зарядский овраг. Аттракционы и смотровая площадка останутся, но появятся — шахматная площадка, летняя эстрада с амфитеатром и фонтаны.
Известно, что «эконабережная» с родниками и мини-водопадами дополнена пешеходными дорожками и "терренкурами" для пробежек летом и для лыжных прогулок зимой. Проект включает и озеленение территории.
Для реализации проектов - победителей Муром получил грант в размере 105,2 млн рублей, а Суздаль – 65,8 млн рублей.
Отличная новость, учитывая, что во Владимирской области уже реализовано 6 проектов (победителей конкурса в предыдущие годы), а именно: «Площадь купцов Соловьевых» в Киржаче, «Площадь у Торговых рядов» в Юрьеве-Польском, «Набережная реки Судогды, ул. Ленина» в Судогде, «От моста до моста. Набережная реки Горелый крест» в Струнино и др.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области