Реку Райну в границах деревни Тургенево Меленковского района приведут в порядок.

Реку Райну в границах деревни Тургенево Меленковского района приведут в порядок. Сегодня Министерство природопользования и экологии Владимирской области объявило конкурс на разработку проектно-сметной документации по расчистке водного объекта. Такая информация появилась на ресурсе «РосТендер».Заявки на участие в торгах принимаются до 2 августа. Первоначальная цена контракта составляет 2 млн рублей. На эти средства подрядчик должен будет подготовить проект до конца 2023 года.Планируется облагородить участок реки протяженностью около 1,5 км. Русло расчистят от донных отложений и водной растительности, с берегов уберут кустарники, бурелом и скопившийся мусор.