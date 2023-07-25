Во Владимирской области соседка потратила с карты пенсионерки 60 тысяч рублей. В середине июля в...

Во Владимирской области соседка потратила с карты пенсионерки 60 тысяч рублей.В середине июля в дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району обратилась 76-летняя местная жительница.Женщина рассказала, что у нее похитили кошелек с деньгами и банковской картой, после чего с ее счета произошло списание крупной суммы денег, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Выяснилось, что соседка просила "одолжить ей денег", но пенсионерка отказала.Обвиняемая призналась, что кражу кошелька совершила она, а впоследствии обналичила 60 000 рублей.Оказалось, что З4-летняя злоумышленница, получив отказ, обратила внимание на пакет, в котором лежал кошелек.Женщина попросила пенсионерку принести ей стакан воды, а сама украла и спрятала "находку" в своем рюкзаке.В кошельке хранились 1 000 рублей, банковская карта и написанный на листочке бумаги пин-код.Возбуждено уголовное дело, задержанная отпущена под подписку.Фото: https://www.pxfuel.com