Во Владимирской области стартовал детско-юношеский патриотический слет Мещерские...

Во Владимирской области стартовал детско-юношеский патриотический слет "Мещерские зори".Председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселев дал старт новой смене детско-юношеского патриотического слета "Мещерские зори". Местом проведения по традиции стал поселок Уршельский Гусь-Хрустального района. Все подробности у Александра Сыпченко,- Желаем Вам интересных дней на этом слете, новых знаний и новых побед.Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин прямо с борта МКС приветствуют всех участников детско-юношеского патриотического слета "Мещерские зори". Школьников со всей области ждут увлекательные спортивные, творческие и другие испытания. Организаторы и волонтеры готовили программу несколько месяцев.Александр Бурков, волонтер:- Я здесь уже второй раз, в прошлом году мне очень сильно понравилось. Здесь новая тема в этом году. Новые технологии и будущее, время первых."Мещерские зори- 2023" проводятся Благотворительным фондом "Вымпел" третий год подряд. За это время здесь побывали более 250 детей из Владимирской и Тверской областей, в этом году в слете примут участие и школьники из ДНР. Старт новой смене дал председатель Законодательного Собрания области Владимир КиселевВладимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Им предстоит очень интересная насыщенная программа, они будут заниматься спортом, естественно встречаться с новыми интересными людьми, проводить культурно-массовые мероприятия, ходить в походы.Проект ориентирован на пропаганду здорового образа жизни и формирование активной гражданской позиции у молодежи. Для занятий спортом предусмотрено сразу несколько площадок и современные тренажеры. Ребята будут жить в армейских палатках и есть, что называется из одного котелка. Любовь к родине - объединяет.Эдуард Бендерский, президент благотворительного фонда "Вымпел":- Приняли решение посвятить тематике российских технологий, все что двигает нашу страну вперед. Хочется дать детям посыл, что развитие страны, развитие себя как личности, это очень важно.Алексей Кобенкин, глава администрации Гусь-Хрустального района:- По итогам этого сбора ребята будут себя чувствовать одной большой дружной семьей. Уедут отсюда отдохнувшими, полными хорошими положительными эмоциями.Уникальный формат летних каникул должен быть увлекательным продолжением общеобразовательной программы, уверен замгубернатора Владимирской области Владимир Куимов.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Ребят будут знакомить с интересными технологиями, которые используются в военной сфере, двойного назначения в обычной мирной жизни, поскольку мир не стоит на месте и совершенно разные вещи ребята изучают в школах, кванториумах, это можно продолжать делать летом.Несмотря на хайтек-тематику слета о своих гаджетах и телефонах на эти дни ребятам придется забыть. Впрочем программа настолько насыщенна и разнообразна, что дети не в обиде.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир