Во Владимирской области женщина украла партию стройматериалов с помощью подложного гарантийного...

Во Владимирской области женщина украла партию стройматериалов с помощью подложного гарантийного письма.Меленковским районным судом установлено, что в минувшем феврале 2023 года 56-летняя женщина сообщила торговцу стройматериалами, что она является директором юридического лица. И пообещала оплатить товар на следующий день после его поставки, представив заведомо ложное гарантийное письмо от имени предприятия, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Она получила от продавца строительные материалы на общую сумму более 30 тыс рублей, загрузила их в арендованный автомобиль и с места преступления скрылась.Суд приговорил виновную штрафу 100 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com