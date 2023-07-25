Директору школы внесли представление. Прокуратура намерена наказать руководство учреждения.

Во Владимире ученики школы №40 пили воду из ржавых фонтанчиков, а по столовой учреждения бегают тараканы. Об этом сообщили активисты ОНФ.По данным президентского движения, в ходе мониторинга лагеря дневного пребывания выяснилось, что в школе отсутствовала упакованная вода. Вместо неё дети пили воду из чайников, кулеров, а также из-под крана, что является нарушением санитарных норм.В столовой проверяющие вновь тараканов. Усатые насекомые для 40-ой школы вещь привычная. Только с начала 2023 года дети, родители и педагоги уже несколько раз на их наличие.Кроме того, возле раковин отсутствовали антисептики, а для приготовления пищи использовалось замороженное мясо курицы, а не охлаждённое.Директору школы внесли представление. Прокуратура намерена наказать руководство учреждения.