Более 25 тысяч жителей Владивостока и 182 многоквартирных дома остались без света. Как сообщает , причиной случившегося стал обрыв проводов парусной яхтой. По данным , яхтсмен оборвал мачтой ..

Более 25 тысяч жителей Владивостока и 182 многоквартирных дома остались без света. Как сообщает , причиной случившегося стал обрыв проводов парусной яхтой.По данным , яхтсмен оборвал мачтой два нижних кабеля, которые находились в месте перехода через канал на остров Елена. В настоящее время проводится ремонт сетей. Ситуацию под контроль взяла прокуратура Приморья. Об этом сообщает .