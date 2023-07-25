20 июля в областном дворце культуры коллективам предприятий, входящим в Группу Компаний DeLavant, представили нового управляющего — Владимира Лялина.

20 июля в областном дворце культуры коллективам предприятий, входящим в Группу Компаний DeLavant, представили нового управляющего — Владимира Лялина.В ГК входят Владимирский и Вязниковский хлебокомбинат, компании «Владимирский хлеб», «Сельхозавтотранс» и т. д.Флагманское предприятие - Владимирский хлебокомбинат ведёт свою историю с 1929 года. Это лидер хлебопекарной отрасли, с современными подходами к технологиям, качеству и организации рабочих процессов. Среди его многочисленных наград - Благодарность Президента РФ и премия Правительства РФ в области качества.15% работников на предприятии моложе 30 лет, а средний возраст персонала не превышает 36 лет. Очевидно, что молодость и перспективность стали одним из решающих факторов для Совета директоров ГК DeLavant при выборе кандидатуры нового управляющего Владимира Лялина.Верность своему дело и профессионализм — отличительная черта любой трудовой династии. И этот случай — не исключение. Многие из тех, кто пришел в этот день поздравить Владимира Алексеевича с назначением, говорили о том, как это здорово - династия в хлебопекарной отрасли. Здорово — но редко! Почему же? Ведь никого не удивляют потомственные врачи, актеры, художники, учителя, гончары, строители... Хлебопеки тоже учатся своему делу всю жизнь и отдают ему себя без остатка.Владимир Лялин - выпускник Санкт-Петербургского Суворовского училища и бизнес школы «Сколково» - с индустриальным производством хлеба познакомился ещё в 13 лет, устроившись на хлебокомбинат упаковщиком баранок. Впоследствии он освоил специальности фасовщика, оператора машин, пекаря, мерчендайзера и т. д. Последний год возглавлял Вязниковский хлебокомбинат — и вывел его на безубыточность!Он окончил бакалавриат и магистратуру в госуниверситете пищевых производств (РОСБИОТЕХ), сейчас заканчивает аспирантуру. Входит в Совет директоров ГК, состоит в координационном совете по промышленности при губернаторе, член Российского Союза Пекарей, депутат Горсовета Владимира.- Опыт, который есть у Владимира Алексеевича, его послужной список, работа на заводе с 13 лет, профильное образование дают надежды акционерам, Совету директоров, что компания в очень надёжных руках. Он уже сегодня делает сильные и правильные шаги в будущее. На ответственные должности надо приходить своевременно, когда ты полон сил, готов работать круглые сутки, не покладая рук, - именно с такими словами Алексей Лялин передал символический хрустальный ключ от ГК новому руководителю.Николай Толбухин, председатель Совета народных депутатов г. Владимира:- Мы с Владимиром Алексеевичем тесно общаемся по депутатской работе. Я всегда очень осторожен в оценках, но в данном случае могу сказать, что это человек, который понимает, чем он занимается, любит то, что делает, при этом очень ответственный. Создание в регионе такого крупного игрока на рыке хлебопечения, это, конечно, заслуга всего коллектива. Но я уверен, что именно благодаря прочному фундаменту компания останется в надёжных руках.Роман Кавинов, вице-спикер областного Законодательного Собрания, пришёл поздравить Владимира Лялина:- Предприятия ГК DeLavant - не только крупные субъекты экономики. Они вовлечены в социальную жизнь региона. Как вязниковец хочу отметить, что Владимир Алексеевич в качестве директора хлебокомбината проявил себя высококлассным управленцем и неравнодушным человеком, который активно помогал молодёжным патриотическим организациям, участвовал в процессах благоустройства города. Такой подход отличает холдинг в целом: не только развитие своего предприятия, но и ответственность за то, что происходит вокруг.Владимир Лялин заверил, что все социальные проекты Группы Компаний получат дальнейшее развитие: от программы социальной адаптации детей-сирот и помощи детдомам до «Акции «Первоклассник», без которой уже невозможно представить себе Владимирскую область. Кстати, Владимир Алексеевич уверен, что «Акция «Первоклассник» вполне может стать федеральной.Ольга Хохлова, сенатор Российской Федерации:- С предприятием мы сотрудничаем много лет. Вопросы, которые мы вместе обсуждали, - профориентация молодых людей, которые оканчивают школу и не знают, куда им пойти, в какой колледж. Это и дети-сироты. В области разработали целую программу, которая поможет выпускникам интернатов выбрать правильное направление. На предприятии дают возможность «руками» попробовать все профессии.Как уже сказано, новый руководитель знаком сотрудникам ГК. А успешное руководство производством в Вязниках стало для Владимира Лялина и экзаменом, и социальным лифтом. Кстати, в этом году Вязниковский хлебокомбинат выпустил 160 тонн пасхальных куличей, что в два раза больше показателей 2022 года, - и это почти всероссийский рекорд!Цели до 2025 года масштабные: увеличить долю продукции на местном рынке до 65%, на федеральном уровне добиваться лидерства в сегменте замороженных хлебобулочных изделий, доведя долю продукции бренда до 30%, а годовую выручку по ГК - до 5 млрд рублей.Одна из ближайших задач - развивать кондитерское производство: построить цеха для выпуска тортов и пирожных, запустить производство печенья. С освоением новых видов продукции треть ассортимента «кондитерки» в области будут выпускать под маркой DeLavant, а в перспективе новинки смогут оценить сластёны из других городов России.Также Владимир Лялин видит новыми туристическими брендами региона владимирские баранки и сушки. Они уже стали звёздами программы «Доброе утро» Первого канала. Вместе с Владимиром Алексеевичем, который помнит, как знаменитый «челночок» формовали вручную.- Чувство гордости за продукт, уважение и любовь к хлебу во мне заложены с детства. Был проделан большой путь, чтобы стать профессионалом. Планы - амбициозные, но они достижимы. Конечно, мы будем находить решения, которые ранее не использовали, чтобы выйти на совершенно иной уровень, - так определяет свою программу на ближайшие годы Владимир Лялин.