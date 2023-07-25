Жителя Киржачского района посадили на 8 лет и 6 месяцев в колонию строгого режима. Мужчина до смерти избил свою мать. Об этом сообщила пресс-служба областного райсуда. Установлено, что в

Жителя Киржачского района посадили на 8 лет и 6 месяцев в колонию строгого режима. Мужчина до смерти избил свою мать. Об этом сообщила пресс-служба областного райсуда. Установлено, что в период с 1-ого по 2-е декабря 2022 года мужчина по фамилии Куприянов поссорился с матерью. Оба были пьяны. Не сдержав агрессию, сын ударил маму не менее