Жители деревни во Владимирской области отпраздновали День дочери Суворова. Вновь весело и душевно....

Жители деревни во Владимирской области отпраздновали День дочери Суворова.Вновь весело и душевно. Жители Новофетинино Кольчугинского района отметили традиционный для деревни праздник "Суворочка". В 1823 году на средства дочери полководца Суворова в центре деревни был построен Храм Всех Святых. И сегодня местные "по кирпичику" возрождают церковь.Праздник "Суворочка" также призван привлечь внимание к этому процессу. Ежегодно в июле здесь проходят творческие мастерские, спортивные игры, концерты, народные гульянья, посвященные русской культуре, истории. Завершили праздник кинопоказ и песни у костра. В этот раз "Суворочка" собрала около пятисот гостей. Добавлю, в этом году Новофетинино участвует в конкурсе на звание самой красивой деревни региона.