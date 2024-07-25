Мусор складировался прямо на обочинах.

В Муроме удовлетворены требования прокурора о ликвидации стихийных свалок. В ходе надзорных мероприятий в городе были обнаружены незаконные места для складирования отходов (сухих веток, бытового мусора, полипропилена) на землях общего пользования, в частности, на Коммунальном проезде между домами № 1 и № 1а, а также между домом № 1 по улице Коммунальная и домом № 2 по улице Филатова, и на Эксплуатационной улице.В связи с выявленными нарушениями прокурор направил иск в Муромский городской суд с требованием обязать МБУ «Благоустройство» устранить несанкционированные свалки. Суд поддержал прокуратуру, и теперь надзорное ведомство контролирует исполнение решения.