Александр Авдеев все еще рассчитывает на федеральное финансирование аэропорта Семязино. Областное правительство ответило на запрос “Шестого канала”. Нашу редакцию заверили —

Александр Авдеев все еще рассчитывает на федеральное финансирование аэропорта Семязино. Областное правительство ответило на запрос “Шестого канала”. Нашу редакцию заверили — реконструкции аэропорта, как задумывалось, — быть. Напомним, пока вопрос о выделении средств «сверху» на 6-миллиардный проект глобальной модернизации аэропорта «Семязино» повис в воздухе. Региональные власти начали намекать на реконструкцию аэродрома еще в 2023 году.