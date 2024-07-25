Доктор политических наук Роман Евстифеев рассказал, как политологи оценивают современный этап...

Доктор политических наук Роман Евстифеев рассказал, как политологи оценивают современный этап российской историиКаков вклад Владимирской области в развитие международного сотрудничества? Каковы сегодня новые геополитические векторы? И как политологи оценивают современный этап российской истории?Эти темы "Вести" обсудили с доктором политических наук Романом Евстифеевым. С ним беседовала Мария Платанюк.