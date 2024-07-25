Число самозанятых в России стабильно растет: сейчас такой статус имеет более 6 млн человек.

Большинство из них работает на себя, а не в компаниях. Поэтому важно отметить, что для многих самозанятых приобретение недвижимости через ипотеку является необходимостью для ведения бизнеса. Например, им могут потребоваться офисные или складские помещения. Чтобы точно рассчитать затраты на ипотеку и быть уверенным, что она не нанесет финансовый ущерб бизнесу, можно воспользоваться ипотечным калькулятором коммерческой недвижимости. Он поможет точно знать ежемесячный платеж по кредиту и заранее рассчитывать свои расходы и доходы. Также у многих, кто занимается личным бизнесом, неизбежно возникает вопрос: стоит ли им вообще рассчитывать на одобрение ипотеки? И какое отношение к ним у банков?

Кто такие самозанятые

Самозанятыми называют тех, кто работает сам на себя либо зарабатывает за счет производства и последующей продажи товаров, не имея при этом наемных работников, с которыми нужно заключать трудовые договоры. Однако, чтобы грамотно вести свое дело, стоит заранее изучить основные аспекты открытия бизнеса. Это поможет разобраться во всех тонкостях работы и не провалиться на начальном этапе развития. К тому же деятельность самозанятых регулируется законодательством, поэтому грамотный подход к старту и дальнейшему развитию своего дела поможет избежать неприятностей в будущем.

Статус самозанятых могут получить и те, кто уже трудится в какой-либо компании, параллельно работая на себя. Годовой доход самозанятого должен составлять не более 2,4 млн рублей. При этом никаких месячных ограничений нет. Главное, чтобы за год общая сумма дохода не превышала установленного значения.

Самозанятый также обязан платить налоги. Ставка может варьироваться в зависимости от того, с какими категориями клиентов он работает:





с физическими лицами — 4%;





с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами — 6%.





Интересно, что платить налоги нужно лишь за те месяцы, в которые поступал доход.

Одобрят ли самозанятому ипотеку

Законодательство не запрещает подавать заявку. Однако банки могут по-разному относиться к самозанятым. Иногда к ним предъявляются такие же требования, как к наемным работникам. Если самозанятый им соответствует и способен подтвердить доход через приложение «Мой налог», то по заявке может быть принято положительное решение без повышения размера первоначального взноса или процентной ставки. Некоторые банки могут повысить сразу и то и другое. От их услуг самозанятый, скорее всего, откажется сам: условия будут слишком невыгодными.

Как повысить вероятность одобрения

Нужно доказать платежеспособность и финансовую ответственность. Добиться этого можно следующими методами:





Улучшить кредитную историю. Например, взять несколько небольших микрозаймов и своевременно погасить их.

Например, взять несколько небольших микрозаймов и своевременно погасить их.



Внести крупный первоначальный взнос.





Привлечь поручителя или созаемщика. Главное, чтобы у него был стабильный доход.

Главное, чтобы у него был стабильный доход.



Предоставить в залог имущество — автомобиль, квартиру и т.д.

— автомобиль, квартиру и т.д.



Подтвердить наличие дополнительных источников дохода — например, за счет сдачи машины или недвижимости.





Также можно открыть вклад в банке, где планируется оформить ипотеку. Чем солиднее хранящаяся на депозите сумма, тем выше вероятность, что заявка на ипотеку будет одобрена.

К тому же Центральный банк России рекомендует банкам и другим финансовым организациям более лояльно относится к заемщикам, пострадавшим от пандемии. Поэтому, если бизнес понес ущерб из-за различных ограничений в период коронавируса, можно рассчитывать на некоторые льготы или более упрощенные требования от банка.