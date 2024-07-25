Губернатор Владимирской области Александр Авдеев побывал в базовом лагере мотострелков в...
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев побывал в базовом лагере мотострелков в прифронтовой зоне
Дорогами СВО: Запорожское направление. Вместе с главой Владимирской области наших защитников навестили первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов и депутат Законодательного Собрания региона Дмитрий Рожков.
На мотострелковой базе Александр Авдеев пообщался с командирами и земляками-бойцами из Вязниковского и Петушинского районов.
"Офицеров и солдат полка отличает высокая мотивация, командный дух- на высоте", - отметил губернатор.
Взяты в работу пожелания подразделения по оборудованию и транспорту, просьбы по поддержке семей.
Правительственный гуманитарный конвой доставил в часть дополнительную помощь. В составе груза: тактические аптечки, системы связи, коптеры, генераторы, шанцевый инструмент.