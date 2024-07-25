Губернатор Владимирской области посетил главную базу Черноморского флота России Сейчас Александр...

Губернатор Владимирской области посетил главную базу Черноморского флота РоссииСейчас Александр Авдеев находится в Крыму. Там он посетил главную базу Черноморского флота России. И встретился с главой республики Сергеем Аксёновым.На встрече, кроме прочего, обсудили восстановление памятника солдатам и офицерам Владимирского пехотного полка, проявившим отвагу и героизм в сражении на Альме в Крымской войне. В своем телеграм-канале Александр Авдеев отметил, что подобный памятник в ближайшее время появится и во Владимире. Уже есть договоренность с Российским Военно-историческим обществом.