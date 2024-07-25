Весной этого года гусевчанка переписывалась с мужчиной. Видимо, в какой-то момент общение стало более близким, в диалогах обсуждались интимные темы. И вот этим девушка решила

Весной этого года гусевчанка переписывалась с мужчиной. Видимо, в какой-то момент общение стало более близким, в диалогах обсуждались интимные темы. И вот этим девушка решила воспользоваться. Она потребовала с поклонника 100 тысяч рублей. В противном случае вымогательница грозилась выложить интимную переписку в интернет. Мужчина испугался и перевел девушке 15 тысяч. Он отказался платить больше и