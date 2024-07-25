Месяцами не вывозят скопившийся у контейнерной площадки мусор. Жители сразу нескольких домов на улицах Связи и Краснознаменной во Владимире уже второй года подряд вынуждены мириться с

Месяцами не вывозят скопившийся у контейнерной площадки мусор. Жители сразу нескольких домов на улицах Связи и Краснознаменной во Владимире уже второй года подряд вынуждены мириться с заваленной отходами мусорной площадкой. По их словам, накапливаемые отходы в контейнерах вывозят регулярно. Но складируемый неподалеку мусор никто не убирает. И это несмотря на детскую площадку рядом. Людмила Барабанова,