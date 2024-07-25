В Москве состоялась премьера спортивной драмы Ирины Гобозашвили В потоке трех стихий. Среди звезд, первыми познакомившимся с удивительным и красивым миром клифф-дайвинга в ореоле детективной истории, была и актриса Елена Борщева.

В Москве состоялась премьера спортивной драмы Ирины Гобозашвили "В потоке трех стихий". Среди звезд, первыми познакомившимся с удивительным и красивым миром клифф-дайвинга в ореоле детективной истории, была и актриса Елена Борщева.В 2004 году Елена Борщева познакомилась со своим будущим мужем, тренером по фитнесу Валерием Юшкевичем. Через год они поженились и Елена взяла фамилию мужа. Сегодня пара воспитывает дочерей Марту и Уму. И считается одной из самых стабильных в отечественном шоу-бизнесе. Шутка ли – в будущем году отметят "фарфоровую свадьбу"!"Никакого секрета такого долгого брака нет, – уверяет Борщева. – Мы просто внимательны друг другу, иногда стараемся выбираться куда-то вдвоем, без детей. Недавно, например, снимали в Подмосковье романтический деревянный домик, в котором провели время вместе".По словам актрисы, самое важное – уйти от рутины и бытовухи, постоянно делать то, что напоминает о начале отношений. Важно избегат ьи ревности. "Всякое бывает, конечно, но мы с мужем давно договорились, что мы друг другу доверяем, – пояснила 43-летняя Борщева. – И мне порой даже бывает приятно, когда муж немного меня поревнует. Значит, любит (смеется)".Конечно, как и любой семьей, у них случаются ссоры. "Но или я делаю первый шаг, или мы делаем вид, что ничего не было, – признается она. – И только раз за эти двадцать лет случилось так, что мы дня три не разговаривали друг с другом. А потом уже не выдержали, поговорили и все выяснили. Всегда все нужно проговаривать!"