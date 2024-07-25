Одной из главных была и остаёт¬ся проблема приобретения или строительства собственного жилья, особенно для многодетных.

Во Владимирской области семьи с детьми могут рассчитывать на региональный материнский капитал и другие меры поддержки. Одной из самых эффективных мер председатель Законодательного Собрания области Ольга Хохлова считает социальный контракт, которым за три года смогли воспользоваться более семи тысяч семей.С 2024 года в нашем регионе действует закон о семейных предприятиях. Семейной считается компания, если больше чем наполовину она принадлежит одной семье, а коллектив на 50% состоит из родственников. Для такого предприятия предусмотрена разнообразная господдержка.– На основе нашего закона можно разработать федеральный об особых условиях развития семейных предприятий, – предположила Ольга Хохлова во время круглого стола «Государственная поддержка семей с детьми в Российской Федерации: влияние на демографическую ситуацию».Одной из главных была и остаёт­ся проблема приобретения или строительства собственного жилья, особенно для многодетных. В стране семьям предоставляют компенсации за ипотеку, но есть ограничения по сумме займа. В регионах можно брать кредит свыше установленного лимита, но тогда для суммы, превышающую этот лимит, будет уже действовать рыночная процентная ставка.Ольга Хохлова предлагает разработать государственную программу малоэтажного жилищного строительства для семей, имеющих семь и более детей. Это станет дополнительным инструментом поддержки многодетных, позволит создать комфортные условия проживания и будет способствовать увеличению количества благополучных семей этой категории.Спикер Заксобрания также предложила рассмотреть вопрос о постройке государственных арендных домов для молодых семей. Председатель профильного комитета Госдумы Нина Останина поддержала инициативу и рассказала, что на эту тему уже готовится федеральный законопроект.