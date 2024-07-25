Общегородской субботник прошел во владимирском парке Дружба Ежегодно там, на лыжне Прокуророва,...

Общегородской субботник прошел во владимирском парке "Дружба"Ежегодно там, на лыжне Прокуророва, проходят крупные соревнования. Но летом порядок на спортивной трассе поддерживается лишь силами неравнодушных спортсменов. В этом году они позвали на помощь общественность. Кто откликнулся? Репортаж Марии Артес.Вооружившись перчатками, активисты собирают мусор и сухостой в парке Дружба. Участие в общегородском субботнике принимают представители Молодежной Думы и Законодательного Собрания области. Место для уборки было выбрано не случайно. Это один из памятников природы регионального значения. А лесная зона - легкие города, - говорит Галина Есякова - председатель областной общественной организации Всероссийского общества охраны природы.Галина Есякова - председатель областной общественной организации Всероссийского общества охраны природы:- Она очень важна для города Владимира, с точки зрения, как лесной резерват, как территория для сохранения биоразнообразия здесь, потому что много видов, в том числе - редких животных и растительного мира.Екатерина Рудковская -Руководитель аппарата Владимирского регионального отделения Молодая Гвардия:- Важно принимать участие в таких мероприятиях, поскольку парк Дружба – это уникальное место в нашем городе. Сюда ежедневно приходит большое количество людей, семей, пенсионеров. Здесь проходит множество различных мероприятий. И когда нам предложили поучаствовать в данном субботнике, мы, конечно же, согласились. Погода прекрасная, чудесная, много знакомых других волонтерских организаций. Сегодня все вместе мы облагораживаем наш замечательный любимый парк Дружба.В парке годами не обрезались сухие ветки, немало валежника лежит и вдоль лыжной трассы имени Алексея Прокуророва. Инициатором большого субботника выступил лыжник - Денис Храмов. Неравнодушные спортсмены регулярно собираются здесь, чтобы привести в порядок родную трассу. В этот раз было решено привлечь к этому волонтеров, студентов и общественников. Предложение поддержали в областном парламенте.Денис Храмов - исполнительный директор некоммерческого фонда имени Алексея Прокуророва:- Есть тренеры, которым уже далеко за 70. Они рассказывают: "Мы как в школе учились, выходили на субботник с нашими тренерами, брали топорик в руки, ходили подрезали". Это продолжается на протяжении очень многих лет.Александр Цыганский, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- У нас город, несмотря на то, что он такой зеленый, но все равно таких лесопарковых зон очень мало. Вот эта территория экологически чистая, она приятная и востребована нашими гражданами, и поэтому требует внимания не только населения, не только общественные организации, которые выступают с инициативой, но и органов властей, как региональных, так и местных.Фронт работ немалый. На мужчинах - распиловка бревен, женщины собирают ветки. Вместе справимся,- говорят здесь. Активисты уверены: общегородской субботник в парке Дружба обязательно станет ежегодной традицией.Мария Артес, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”.