Около тысячи заявок на поиск людей подано во Владимирской области с начала 2024 года Сорок из них...

Около тысячи заявок на поиск людей подано во Владимирской области с начала 2024 годаСорок из них - о пропаже детей. 34 человека не найдены до сих пор. О розыске пропавших без вести рассказали на совместной пресс-конференции представители региональных управлений МЧС, МВД и поискового отряда Лиза Алерт.Главная цель встречи - напомнить в разгар грибного и ягодного сезонов о мерах безопасности при походе в лес. Отправляясь на такую прогулку, необходимо, как минимум, сообщить своим близким, куда вы идете. С собой нужно взять заряженный телефон, запасы воды и еды, фонарик, а в идеале - еще и свисток.Представители ведомств также рассказали, как сегодня организовано взаимодействие между полицией, сотрудниками МЧС и поисково-спасательными отрядами. К поиску людей, например, нередко привлекаются полицейские-кинологи. Следовая собака сужает круг поиска, после чего на участок заступает ее коллега - собака-спасатель.Татьяна Калашникова - зам.начальника Центра кинологической службы УМВД России по Владимирской области:- Спасательные собаки обучены работать самостоятельно. И они находят именно живого человека в определенном квадрате. А не так, как наши следовые собаки. При поиске людей заблудившихся этот тандем очень хорошо работает.