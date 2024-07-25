Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги второго этапа акции «Плати и выигрывай».
Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги второго этапа акции «Плати и выигрывай». Для участия необходимо было до 5 июля погасить долги (при наличии) и оплатить все текущие начисления за май. Условия выполнили порядка 74 тысяч клиентов.
Среди них методом случайного выбора было определено три обладателя ценных призов: смартфона, беспроводных наушников и зарядного устройства. Все они в ближайшее время получат свои призы.
«Благодарим всех участников за своевременную оплату. Поздравляем победителей второго этапа акции «Плати и выигрывай». И хотим напомнить, что в августе пройдет заключительный розыгрыш среди всех клиентов, которые оплатят квитанцию до 5 числа», - прокомментировала руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Афонина.
Напомним, что для того, чтобы выполнить условия акции не обязательно дожидаться бумажного платежного документа. Первыми квитанцию получают клиенты, зарегистрированные в Личном кабинете или подписанные на электронный платежный документ. Перейти на электронную квитанцию можно в Личном кабинете клиента или на компании.
Подробная информация по акции размещена на сайте - .
Список победителей 2 этапа акции
город
лицевой счет
приз
Владимир
1262944
Зарядное устройство
Собинка
1708231
Смартфон
Судогда
1698992
Наушники
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