Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги второго этапа акции «Плати и выигрывай».

Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги второго этапа акции «Плати и выигрывай». Для участия необходимо было до 5 июля погасить долги (при наличии) и оплатить все текущие начисления за май. Условия выполнили порядка 74 тысяч клиентов.Среди них методом случайного выбора было определено три обладателя ценных призов: смартфона, беспроводных наушников и зарядного устройства. Все они в ближайшее время получат свои призы.«Благодарим всех участников за своевременную оплату. Поздравляем победителей второго этапа акции «Плати и выигрывай». И хотим напомнить, что в августе пройдет заключительный розыгрыш среди всех клиентов, которые оплатят квитанцию до 5 числа», - прокомментировала руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Афонина.Напомним, что для того, чтобы выполнить условия акции не обязательно дожидаться бумажного платежного документа. Первыми квитанцию получают клиенты, зарегистрированные в Личном кабинете или подписанные на электронный платежный документ. Перейти на электронную квитанцию можно в Личном кабинете клиента или на компании.Подробная информация по акции размещена на сайте - .Список победителей 2 этапа акциигородлицевой счетпризВладимир1262944Зарядное устройствоСобинка1708231СмартфонСудогда1698992НаушникиРеклама.