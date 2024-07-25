Памятник князю Владимиру и центр города пообещали отремонтировать в одном стиле, но в следующем году. Власти заявили, что хотят подойти к модернизации главных улиц и исторических зданий

Памятник князю Владимиру и центр города пообещали отремонтировать в одном стиле, но в следующем году. Власти заявили, что хотят подойти к модернизации главных улиц и исторических зданий комплексно. Для этого сейчас даже разрабатывается некий мастер-план. 23 июля на берегу реки Содышка прошла пресс-конференция первого вице-губернатора Александра Ремиги. В основном вопросы касались празднования 1000-летия Суздаля. Однако,