Скульптор Алексей Степаненко создаст для владимирцев памятник Михаилу Сперанскому. Изготовление фундамента уже началось. Высота монумента составит 7 метров, рассказал Дмитрий Наумов в

Скульптор Алексей Степаненко создаст для владимирцев памятник Михаилу Сперанскому. Изготовление фундамента уже началось. Высота монумента составит 7 метров, рассказал Дмитрий Наумов в соцсетях. Алексей Степаненко, скульптор, цитата из пресс-релиза Михаила Михайловича я изобразил с книгой в руках – это свод законов. Его легкий шаг обозначает стремление вперед и уверенность в будущем. Свободная рука указывает на