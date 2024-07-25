Об этом рассказали представители городской мэрии.

Памятник Сперанскому откроют осенью во Владимире. Об этом рассказали представители городской мэрии.Установка памятника великому государственному деятелю во Владимире давно вызывала интерес. Комиссия по увековечиванию памяти Сперанского была создана ещё в 2009 году, однако только сейчас проект начал двигаться с мёртвой точки.Окончательный проект скульптуры был недавно утверждён министром юстиции Константином Чуйченко и главой региона. Высота монумента составит чуть более семи метров, и его установят рядом со зданием Владимирского областного суда. Проект по изготовлению фундамента уже находится на стадии выполнения.Автором памятника является скульптор Алексей Степаненко, который поделился своей композиционной задумкой. По словам скульптора, он изобразил Михаила Михайловича с книгой в руках, как с символом закона. Его легкий шаг символизирует стремление вперёд и уверенность в будущем, а свободная рука указывает на легкость его решений.Окончательное разрешение на установку будет принято Советом народных депутатов. При положительном результате памятник будет возведён до конца текущего года и будет открыт к Сперанским чтениям, которые традиционно проводятся ежегодно в конце октября - начале ноября.