Печальная статистика: на водоёмах Владимирской области погиб 31 человек, в том числе 2 ребёнка С...

"Печальная статистика": на водоёмах Владимирской области погиб 31 человек, в том числе 2 ребёнкаС начала купального сезона (с 1 июня) на водоёмах области уже утонул 31 человек (за аналогичный период прошлого года – 10). К сожалению, среди утонувших – 2 ребёнка.23 июля поступило сообщение о том, что в Петушинском районе, населённый пункт Вольгинский, в карьере, не предназначенном для купания утонул мужчина. Тело утонувшего мужчины 1957 г.р. извлечено очевидцами.24 июля поступило сообщение о том, в Вязниковском районе около населённого пункта Войново в реке Клязьма в месте не оборудованном для купания утонул мужчина. Тело погибшего мужчины 1975 г.р. было извлечено сотрудниками ГИМС МЧС России.Еще 29 трагических случаев гибели на воде произошли во Владимире (р. Клязьма – 2 случая, Семязинский пруд – 2 случая), Петушинском районе (р. Киржач, карьер в г.Лакинске, р.Клязьма), Киржачский район (озеро Крутое), Гусь-Хрустальном районе (пруд п. Гусевский, пруд п. Махинский, карьер у н.п. Великодворский), Вязниковский район (река Клязьма), Александровском райое (р. Сорочка и пруд у н.п. Бухары), Муромском районе (2 случая на р. Ока), Судогодском районе (озеро в деревне Кондряево и карьер у д. Жуковка), Суздальском районе (р. Каменка – 2 случая и р.Коневка), Меленковском районе (р. Унжа), Собинском районе (в карьере г. Собинка), в Кольчугинском районе (река Пекша), Ковровском районе (р. Луйка, карьер у н.п. Малыгино, озеро Старка), Гороховецком районе (р. Клязьма), Камешковский район (р. Тальша).В случае происшествий необходимо звонить на единый телефон вызова экстренных служб «112».Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области