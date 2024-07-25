Первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига рассказал, когда по рекам...

Первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига рассказал, когда по рекам начнут "ходить" дома-амфибииРегиональная программа развития туризма. На что делают упор? Каковы перспективы путешествий по воде? Когда по рекам области начнут "ходить" дома-амфибии? И всё ли готово к основным торжествам в честь тысячелетия Суздаля?Об этом нашему каналу рассказал Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области. С ним беседовал Александр Сыпченко.