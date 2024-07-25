Об этом сообщили представители администрации Гусь-Хрустального муниципального округа.

Посёлку Гусевскому выделено 3,1 миллиона на ремонт газопровода. Об этом сообщили представители администрации Гусь-Хрустального муниципального округа.Финансирование позволит отремонтировать газопровод низкого давления и газового колодца на улицах Дружбы Народов и Ташкентской. Эти сети обеспечивают газом 34 частных дома на нескольких улицах, включая Веснянку, Августовскую, Ташкентскую и Первомайскую. В последние годы они стали выходить из строя все чаще, поэтому требуется капитальный ремонт.На недавней встрече с жителями поселка Гусевский были подняты эти проблемы и другие вопросы. Благодаря поддержке Александра Александровича Авдеева, Губернатора Владимирской области, и было получено финансирование для решения этой проблемы.