Анастасия Костенко сделала неожиданное признание.

Анастасия Костенко сделала неожиданное признание.Появилась информация о пятой беременности жены Дмитрия Тарасова. В личном блоге жена футболиста Дмитрия Тарасова призналась, что пришла в свою обычную форму после родов и беременеть больше не планирует, иначе скоро будет путать имена детей."С этим, пожалуй, все", – огорошила Костенко своих подписчиков.Впрочем, те не слишком поверили в слова многодетной мамы, написав что не всегда все зависит только от одного из партнеров.В конце весны звездная пара показали лицо своего младшего сына Ярослава. Это произошло во время крещения сына знаменитостей, рожденного в феврале. Крестными родителями малыша стали близкий друг семьи, которого обожают все дети, и сестра Дмитрия.Напомним, бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов и блогер Анастасия Костенко поженились в 2018 году. В их браке родилось четверо детей: кроме Ярослава модель и футболист воспитывают 5-летнюю Милану, 3-летнюю Еву и двухлетнего Алексея. Для спортсмена это третий брак и у него уже есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.В 2021 году Тарасов завершил футбольную карьеру и сейчас развивает свой бизнес. Кроме того, Дмитрий признавался, что большую часть дохода в семью приносит его супруга. Она зарабатывает неплохие деньги благодаря рекламе в соцсети и своему блогу, а также открыла собственный онлайн-магазин одежды.