С 17 августа 2024 года на территории Владимирской области начинается утиная охота.

С 17 августа 2024 года на территории Владимирской области начинается утиная охота. Об этом рассказала региональной Госохотинспекции.Так, с 17 августа по 30 ноября будет осуществляться добыча водоплавающей, болотно-луговой, степной и полевой дичи. Охота на рябчика, вальдшнепа и серую ворону продлевается до 20 декабря.«Перед выходом на охоту необходимо получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов», - подчёркивается в сообщении пресс-службы.