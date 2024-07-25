Об этом рассказали сотрудники пресс-службы администрации города.

Сабантуй во Владимире пройдёт 28 июля. Пройдёт он в парке «Загородный» в 23-й раз. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы администрации города.Праздничное мероприятие на главной площади Сабантуя, которая будет расположена на территории «Деревни Дуралеевка», начнется оно в 12:00. В нем примут участие талантливые артисты из Республики Татарстан. Представители Атнинского района Республики впервые выступят во Владимире.Всех желающих ознакомят с секретами татарских ремесел на разнообразных мастер-классах, а также гостям продемонстрируют процесс приготовления традиционных блюд и предложат их попробовать сразу на месте.Одним из основных элементов праздника будет турнир по национальной борьбе Куреш, который открыт для участия как для детей, так и для взрослых. Помимо этого, в программе будут татарские игры, конкурсы и спортивные состязания.