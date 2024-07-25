Синоптическую ситуацию во Владимирской области сформирует холодный атмосферный фронт По прогнозам...

Синоптическую ситуацию во Владимирской области сформирует холодный атмосферный фронтПо прогнозам синоптиков во Владимирской области ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Его перемещение по территории региона будут сопровождать уплотнение облачности, что ограничит приток солнечного тепла и понизит дневную температуру.Завтра (26 июля 2024 года) день "продержится" без осадков. Температура воздуха днем до +22..+23°C. Ночью столбик термометра опустится до +11..+12°C.Ветер северный, 3м/с.Атмосферное давление 748-750 мм ртутного столба.Народный прогноз на 26 июля 2024 годаВ народе также считалось: если в этот день грачи сбиваются в стаи, осень наступит раньше. А засушливая погода 26 июля означала отсутствие дождей и осенью.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky