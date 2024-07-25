Смотрите Вести в 14:30: жители деревни Нежитино Суздальского района требуют пересмотреть план...
Смотрите "Вести" в 14:30: жители деревни Нежитино Суздальского района требуют пересмотреть план строительства нового погоста
Не жить у кладбища
- В этом поле не место для нового кладбища...Жители деревни Нежитино Суздальского района требуют пересмотреть план строительства нового погоста. Что говорят в местной администрации?
Изумрудная злодейка
- И не оставляет шанса на жизнь. Ясеневая изумрудная златка захватила Владимир. Откуда она взялась, и как идет борьба с вредителем?
Готовь лыжню летом
- И общегородской субботник во владимирском парке Дружба. Спортсмены привели в порядок трассу Прокуророва. Кто поддержал инициативу?