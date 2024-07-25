Смотрите Вести в 14:30: жители деревни Нежитино Суздальского района требуют пересмотреть план...

Смотрите "Вести" в 14:30: жители деревни Нежитино Суздальского района требуют пересмотреть план строительства нового погостаНе жить у кладбища- В этом поле не место для нового кладбища...Жители деревни Нежитино Суздальского района требуют пересмотреть план строительства нового погоста. Что говорят в местной администрации?Изумрудная злодейка- И не оставляет шанса на жизнь. Ясеневая изумрудная златка захватила Владимир. Откуда она взялась, и как идет борьба с вредителем?Готовь лыжню летом- И общегородской субботник во владимирском парке Дружба. Спортсмены привели в порядок трассу Прокуророва. Кто поддержал инициативу?