Спасатели разъясняют владимирцам правила пожарной безопасности в быту Профилактические...

Спасатели разъясняют владимирцам правила пожарной безопасности в бытуПрофилактические противопожарные рейды продолжают сотрудники регионального Управления МЧС.Вместе с представителями местных администраций спасатели посещают дома, в которых живут граждане, так называемой, «группы риска» - одиноко проживающие пожилые люди, многодетные и социально незащищенные семьи.Сотрудники МЧС осматривают электропроводку и электроприборы, проверяют наличие и состояние автономных пожарных извещателей. Вручают специальные памятки.Напомним, с начала года во Владимирской области произошло 412 пожаров в жилье. В огне погибли 47 человек, в том числе - 2 ребёнка, пострадали 32 человека.В числе самых частых причин пожаров в жилом секторе: нарушение правил эксплуатации электроприборов и неосторожное обращение с огнём, в том числе - при курении.